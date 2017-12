Dirceu confirma recursos para infra-estrutura em 2004 O ministro da Casa Civil, José Dirceu, afirmou hoje que ficaram assegurados, na reunião de 11 ministros com o presidente Lula, hoje, na Câmara de Infra-estrutura, os recursos para investimentos na área de infra-estrutura em 2004. "O objetivo da reunião foi o de articular os investimentos de 2004 para otimizar ao máximo esses projetos para criação de empregos no País. O objetivo foi conseguido e, a partir de segunda-feira, os secretários-executivos dos Ministérios farão reuniões para concretizar as iniciativas." Segundo Dirceu, já existem no País, hoje, 17 obras de hidrelétricas retomadas, que garantirão a criação de 4.149 megawatts. Além disso, 18 obras ainda não iniciadas por problemas ambientais deverão ser ativadas ao longo de 2004. Dirceu destacou também a construção de nove termelétricas e a ampliação de outras quatro. "Temos um vultoso programa nessa área e temos absoluta segurança de que o País não terá problemas de energia nos próximos anos. Podemos dizer aos investidores, ao cidadão e às empresas que precisam de energia elétrica que não há risco de apagão." O ministro da Casa Civil informou ainda que, em fevereiro, o presidente Lula lançará o programa "Pró-Infra", de investimento na geração de energias alternativas com recursos estimados em R$ 2,8 bilhões. Dirceu destacou que R$ 35 bilhões em investimentos estão programados pela Petrobrás, além de R$ 12 bilhões que serão destinados pelo governo às áreas de saneamento e habitação. Geração de empregos Pela avaliação da Câmara de Infra-estrutura, a cada R$ 1 milhão investidos na área de habitação, existe um potencial de criação de 95,4 empregos, beneficiando 70 famílias no País. No caso do saneamento, o mesmo total de recursos garantiria a criação de 165 postos de trabalho, beneficiando 900 famílias. Além desses projetos, Dirceu informou que serão retomados os investimentos em metrôs e transporte urbano e que haverá continuidade no programa de subsídio para habitação popular.