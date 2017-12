Dirceu destaca necessidade de juro menor para investimento O ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, disse hoje, em palestra para empresários, que o Brasil deve elevar a taxa de investimento para 24% a 25% do PIB ao ano, mas que para isso é preciso diminuir o serviço da dívida e os juros. No entanto, o ministro sublinhou que a redução dos juros "tem de ser um caminho lento, seguro e gradual, mas precisamos persistir". Dirceu disse ainda que, "independente das questões de conjuntura e de pressões inflacionárias, a prioridade do governo é que o País aumente também o nível de investimento público". Segundo ele, "o Brasil vive um momento especial de crescimento econômico que deve e vai ganhar sustentabilidade". Ainda na palestra, o ministro ressaltou que o Brasil tem hoje quatro grandes desafios: resolução dos problemas de infra-estrutura; elevação da escolaridade média da população; garantia de desenvolvimento tecnológico que assegure autonomia e independência à economia; e um sistema bancário privado e público que sustente a demanda de investimento que, segundo ele, já é real no País.