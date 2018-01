Dirceu diz que a realidade dos impostos no Brasil é infame O ministro José Dirceu afirmou em Campo Grande que "a realidade dos impostos no Brasil é infame". Segundo ele, o pagamento dos tributos no País acontece de forma decrescente, e que quem ganha menos é quem paga mais. "É desigual, e uma das metas do governo é reduzir os impostos." Ele afirmou ainda que o governo federal vai investir 400 milhões de dólares na ferrovia do centro-oeste. Observou que levando-se em consideração a precariedade das rodovias e o custo do frete rodoviário, a ferrovia - que sai de Corumbá e vai até Santos - é considerada um dos melhores canais para exportar mercadorias da região Centro-Oeste - milhões toneladas de minério, carne e grãos. O ministro esteve em Campo Grande na abertura do Fórum dos Municípios na noite de quarta-feira.