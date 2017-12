Dirceu diz que BC não manda na política de desenvolvimento O ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, disse hoje que "a política de desenvolvimento do governo do presidente Lula não é a política do Banco Central, não é a política monetária". Numa analogia, Dirceu disse que não podemos confundir "a árvore com a floresta". Sobre a nova investida do presidente em exercício, José Alencar, contra os altos juros, Dirceu não quis comentar. "Primeiro vou falar com ele por telefone e ver em que contexto que ele fez esta declaração", disse. O ministro afirmou que soube dos comentários de Alencar pelos jornalistas. "Ele está no exercício da Presidência da República e eu não quero comentar declaração sem falar com ele", afirmou. "Ele é presidente em exercício e eu sou ministro dele". Dirceu citou as ações que o governo desencadeou nos primeiros cinco meses de administração para o desenvolvimento, como a reorganização dos modelo energéticos, de telecomunicações, de parcerias entre agentes públicos e privados e de ação dos bancos públicos ? BNDES e Banco do Brasil. "Isso vai viabilizar a retomada dos investimentos na infra-estrutura do País", afirmou. Para ele, essas ações reduzem o custo do País e ajudam a diminuir os juros. O ministro disse ainda que a política externa está criando "condições para o País se desenvolver também, porque está abrindo novos mercados e está trazendo investimentos". Diante disso, Dirceu considerou que o Brasil "não pode ficar girando em volta da questão se os juros sobem ou descem, ainda que isso seja importantíssimo". O ministro está em Porto Alegre para participar de um debate esta noite sobre o governo Lula e as reformas. Antes disso, ele terá uma audiência com o governador Germano Rigotto (PMDB).