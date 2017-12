Dirceu diz que superávit primário maior evita turbulências O ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, disse hoje que o governo deve elevar o superávit primário - arrecadação do governo menos os gastos com as autarquias municipais, estaduais, federal e as empresas estatais - deste ano para que o País não sofra turbulências. Segundo ele, essa é uma decisão que não vai provocar queda no valor dos investimentos. Ele disse, no entanto, que não haverá mudança da meta do superávit primário prevista para 2005 e 2006. "Está se propondo, se necessário, ter um ajuste fiscal para além dos 4,25%", afirmou, referindo-se à meta deste ano. A afirmação foi feita durante entrevista coletiva convocada para falar sobre a reunião, há pouco encerrada, do Fórum das Estatais em Defesa da Educação.