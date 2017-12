Dirceu espera crescimento forte no 1º trimestre de 2004 O ministro da Casa Civil, José Dirceu, disse hoje que a economia brasileira vai crescer bastante no primeiro trimestre de 2004. "Vamos trabalhar para isso", disse o ministro ressaltando que os dados da economia mostram a retomada do crescimento econômico no último trimestre do ano. Ele afirmou que está bastante otimista com o futuro da economia, principalmente levando-se em conta todos os riscos que o País passou no ano passado. Dirceu ressaltou que, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está otimista e tem fé no País. "O País vai crescer bem e criar emprego. Temos todas as condições para fazê-lo", disse ele ao ser questionado sobre quando haveria o espetáculo do emprego. O ministro afirmou também que o governo fará todas as mudanças necessárias para permitir o aumento do emprego. E destacou que as reformas tributária e previdenciária são indispensáveis para o aumento do emprego.