Dirceu esquece que banco financia governo, diz economista Os economistas Synésio Batista da Costa e Heron do Carmo, do Conselho Regional de Economia São Paulo (Corecon-SP), disseram hoje que o pedido do ministro da Casa Civil José Dirceu, para que o mercado financeiro reduza as taxas de juros é um ato político só para "inglês ver". De acordo com Synésio, o governo empresta diariamente perto de 65% de todos os recursos disponíveis da economia para se financiar. Para Heron do Carmo, "não há como o mercado reduzir juros com o governo, que é uma fonte segura, tomando dinheiro emprestado". Quanto à previsão do ministro da Casa Civil para a convergência da taxa de inflação para 5,5% na metade de 2004, e a desaceleração da taxa de risco País para o intervalo de 400 a 500 pontos no próximo ano, Synésio disse que não há novidade nesse prognóstico. "Isso só não acontecerá se houver algum movimento inesperado da parte do governo e algum choque externo".