Dirceu está reunido com empresários em SP O ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, está reunido com empresários no Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), na capital. A assessoria da entidade informou que 34 empresários participam deste encontro, que discute, entre outros temas, a atual conjuntura econômica do País. O encontro está previsto para terminar por volta das 14 horas.