Dirceu muda o discurso sobre a autonomia do BC O ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, deu hoje uma informação diferente da que deu ontem sobre a autonomia operacional do Banco Central. Por volta das 15 horas de hoje, ao sair de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Dirceu afirmou que o governo ainda não decidiu se incluirá ou não na agenda de 2004 o projeto de autonomia do BC. Segundo o ministro, seu comentário de ontem a respeito do projeto referia-se apenas à pauta da convocação extraordinária do Congresso. "O que eu respondi ontem dizia respeito à convocação extraordinária. A questão do Banco Central não está na pauta do governo, está na pauta do Ministério da Fazenda e do BC", disse Dirceu. De acordo com o ministro, até o momento o presidente Lula apenas autorizou o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, a fazer estudos sobre o projeto de autonomia operacional do BC. "O que o presidente autorizou foi a Fazenda e o Banco Central fazerem estudos para apresentar a ele. Sobre 2004, não existe nenhuma decisão nem que vai entrar nem que não entrar", insistiu. As declarações da sexta-feira As afirmações do ministro-chefe da Casa Civil feitas ontem foram noticiadas com destaque por todos os grandes jornais do País hoje. Ele afirmou que a idéia de aprovar um projeto concedendo autonomia operacional ao Banco Central "não está na agenda de 2004" do governo Lula. Ele negou, entretanto, que haja divergência entre ele e o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, tanto sobre o Banco Central quanto sobre a troca de comando na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). "Quero aproveitar para reiterar aqui de uma maneira explícita a confiança absoluta que temos no presidente do BC, Henrique Meirelles, que tem autonomia, que lhe é garantida pela legislação do País, porque têm surgido notícias na imprensa de que eu tenho divergido do ministro Palocci nessa questão do BC", afirmou Dirceu, sugerindo que o presidente da instituição já gozaria de independência para perseguir suas metas de controle da inflação. A garantia dada por Dirceu nesta sexta-feira de que o Palácio do Planalto não incluirá entre suas prioridades de 2004 a legalização da autonomia do BC contradizia uma declaração feita por Palocci em 19 de dezembro. "A autonomia é uma das pautas do ano que vem", dissera textualmente o ministro. Em outra entrevista, também em dezembro, Palocci chegou a detalhar o modelo que o governo deveria sugerir ao Congresso durante este ano. "O modelo será de autonomia operacional. O governo define as metas e o BC atua com autonomia para cumpri-las", explicou.