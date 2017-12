Dirceu nega debate ideológico do governo em torno da Alca O ministro da Casa Civil, José Dirceu negou hoje que exista divisão no governo com relação às negociações da Alca e da OMC e disse que o Brasil insistirá na posição tomada até agora. Segundo ele, "a tática de negociação não é só do Brasil". O ministro afirmou que a maioria dos países da América Latina "não compreende como é possível não negociar as questões da agricultura e negociar as questões de propriedade intelectual, de investimentos e de compras governamentais". Dirceu disse que não existe discurso ideológico na questão da Alca. "Não devemos tratar de modo ideológico nem transformar em confronto, mas não devemos recuar nem um milímetro na defesa dos interesses do Brasil", declarou. Ele afirmou que o governo está unido em torno da negociação. "O Itamaraty expressa essa política e tem o apoio de todo o governo, particularmente dos ministros (da Agricultura) Roberto Rodrigues e (do Desenvolvimento, Luiz Fernando) Furlan", disse numa referência aos dois ministros que criticaram publicamente a posição do Itamaraty durante as conversas sobre a Alca. "Nós temos unidade com relação a política que o presidente está implementando no País porque ela defende o interesse nacional".