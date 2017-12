Direção da Aneel falta ao lançamento do modelo energético Os diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) não prestigiaram a cerimônia de lançamento do novo modelo do setor elétrico no Palácio do Planalto. Segundo a assessoria da Aneel, o diretor-geral da agência, José Mario Abdo, não pôde comparecer porque estava em uma reunião. Os outros quatro diretores da agência também não compareceram à cerimônia, que teve a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente do Operador Nacional do Setor Elétrico(ONS), Mario Santos, também não compareceu ao lançamento do documento apresentado pela ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff. A ausência de investidores privados também foi sentida. A cerimônia foi assistida por integrantes do governo e presidentes de algumas empresas estatais de energia, como Itaipu, Eletronorte, Eletrosul, Chesf e alguns parlamentares ligados ao setor. Durante a cerimônia, o presidente Lula teve um descuido que provocou contrangimento. Ao término de seu discurso, o presidente passou a palavra ao ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e não à Dilma. Depois de um breve silêncio, Palocci, surpreso, disse: " Já que o senhor passou a palavra, vou pegá-la e passá-la para a Dilma". Ao término do discurso de Palocci, com elogios à ministra, o presidente deixou a cerimônia sem ouvir a fala de Dilma.