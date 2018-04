Direção da GM discutiu falência O Conselho de Administração da GM está considerando "todas as opções", incluindo a falência, segundo reportagem publicada no site do Wall Street Journal na sexta-feira à noite. Citando pessoas familiarizadas com as discussões, o jornal disse que a possibilidade de pedir falência provocou conflito com o presidente da montadora, Rick Wagoner, que havia dito a congressistas que a medida não é uma alternativa viável para a companhia. No passado, o Conselho de Administração deu sinais de apoio a Wagoner. Durante o encontro, o Conselho concluiu que a prioridade da companhia é obter ajuda financeira do governo.