Direção da OMC fica entre francês Lamy e uruguaio Castillo O francês Pascal Lamy e o uruguaio Carlos Perez del Castillo foram escolhidos para a fase final da eleição para o posto de diretor da Organização Mundial do Comércio (OMC). Ontem, após realizar consultas com mais de 140 países, a presidência do Conselho Geral da entidade pediu que o terceiro candidato que ainda permanecia na corrida, o ministro de Maurícios, Jaya Krishna Cuttaree, abandonasse o processo. Montevidéu espera agora contar com o apoio do Brasil, mas a permanência do francês e do uruguaio colocará um desafio à diplomacia brasileira, que terá de escolher entre dois negociadores que foram criticados pelo Itamaraty nos últimos meses. Outra opção para o Brasil seria repetir o que fez nesta semana na votação e ser um dos poucos países a não aparecer para votar. O Brasil contava até a primeira rodada de votações com seu próprio candidato, o embaixador Luis Felipe de Seixas Correa. O brasileiro, sem apoio suficiente, foi eliminado. O Itamaraty, que não estava disposto a apoiar Castillo por considerá-lo responsável por posições contra os países emergentes nas negociações, deixou de votar, causando surpresa entre muitos países. O Brasil, porém, poderia voltar para a fase final do processo, na esperança que Castillo não estivesse mais no páreo. Nos corredores da OMC, o sentimento é de que a situação agora não poderia ser pior para o Brasil. De um lado está Lamy, que defendeu os interesses protecionistas da Europa durante seu mandato como comissário de Comércio de Bruxelas. De outro lado, porém, está o uruguaio Castillo, que foi visto por Amorim como o responsável por uma posição contra os interesses dos países emergentes na fracassada reunião ministerial da OMC em 2003.