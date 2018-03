Direção da Varig discute reestruturação com BNDES O presidente interino da Varig, Roberto Macedo, está na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro, para discutir com integrantes da diretoria do banco o plano de reestruturação da empresa - que inclui a formação de uma nova companhia com a TAM. Eles também falam sobre a necessidade de recursos da companhia. Segundo o BNDES, Macedo está acompanhado pelo diretor financeiro da Varig, Luiz Fernando Wellich.