Direção da Volks e sindicalistas se reunirão no domingo Dirigentes da Volkswagen e dos sindicatos dos metalúrgicos vão se reunir no domingo, durante todo o dia, na fábrica do ABC paulista na tentativa de fechar acordo para o processo de reestruturação pretendido pela montadora. A reunião realizada na tarde desta sexta-feira não foi conclusiva. O programa da Volks, anunciado em maio, prevê de 4 mil a 6 mil demissões até 2008, metade delas neste ano. Também prevê corte de 25% nos custos de produção, com redução de benefícios. Os sindicalistas já aceitaram abrir mão de alguns benefícios, mas querem em troca, entre outros itens, redução no corte de pessoal que atingiria as fábricas de São Bernardo e Taubaté (SP) e de São José dos Pinhais (PR). A Volks tem pressa em iniciar a reestruturação para poder disputar novos investimentos que devem ser definidos pela matriz alemã em reunião prevista para os próximos dias.