Direção do Citigroup considera 'todas as opções', diz FT A junta de diretores da empresa financeira Citigroup, dos Estados Unidos, está reunida hoje para "conversações sobre a crise", informou o Financial Times em seu website. A junta considera "todas as opções", informou o FT, ao citar "uma fonte familiarizada com os progressos". As possibilidades que são consideradas pelos diretores incluem a venda de ativos ou uma fusão. Citando uma "pessoa consultada sobre os planos do banco", o FT publicou que a junta preparava a criação de um "banco ruim", que poderia ser usado para descarregar os ativos podres do balanço do grupo. De acordo com o FT, embora o Citigroup não corra o risco de falir, porque recebeu US$ 25 bilhões do Tesouro dos EUA como parte do pacote de socorro ao sistema financeiro, a forte queda nos preços das ações do banco nos últimos dias criou um sentido de urgência entre os executivos. As informações são da Dow Jones.