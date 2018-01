Direitos na hora de trocar presente de Natal Se você não gostou do seu presente de Natal ou ele não serviu, fique atento às condições de troca. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), somente em caso de produtos com defeito, os estabelecimentos estão obrigados a trocar o presente. O fato é que, apesar de ser uma prática comum entre os lojistas, a substituição dos produtos não é um direito do consumidor. A técnica da Fundação Procon-SP ? órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual ?, Neide Ayoubi, destaca que a troca de produtos motivada pelo tamanho, cor, medidas, modelo ou porque a pessoa presenteada não gostou não é obrigatória. ?As lojas trocam as peças para atender de forma mais eficiente. É uma das armas para enfrentar a concorrência?, explica. Antes de comprar o produto, o consumidor deve verificar junto ao estabelecimento comercial as condições para troca. De acordo com a técnica do Procon-SP, a loja deve colocar na etiqueta ou na nota fiscal quais os prazos para troca. ?Para evitar problemas, a recomendação é que o consumidor exija a nota fiscal no momento da compra. Ela é o documento necessário na hora da troca?, avisa Neide Ayoubi. Para produtos com defeito, existem prazos de troca que devem ser respeitados. Segundo a técnica do Procon-SP, o CDC determina que para bens ou serviços duráveis, como roupas, sapatos e CDs, por exemplo, o consumidor tem prazo de 90 dias para registrar a reclamação. Já para os bens não duráveis, como vinhos e panetones, o prazo recua para 30 dias. Segundo Neide Ayoubi, a partir do momento da reclamação, o fornecedor tem 30 dias para sanar o problema. Para os casos de troca motivados por problemas de tamanho, cor, modelo, entre outros, os estabelecimentos comerciais têm liberdade para definir prazos, datas e horários mais apropriados para fazer as trocas. ?Por isso, é importante que, no ato da compra, o consumidor já saiba quais as condições impostas pela loja para realizar troca?, alerta a técnica do Procon-SP. Se dentro desse prazo, a pendência não for resolvida, serão três as possibilidades que podem ocorrer entre consumidor e fornecedor, segundo Neide Ayubi. Em primeiro lugar, pode ser feita a troca da mercadoria por outra em perfeitas condições de uso. Outra alternativa é a negociação, envolvendo um desconto proporcional no preço do produto. Em último caso, pode ocorrer ainda o cancelamento do negócio, incluindo a devolução do produto por parte do consumidor e do valor pago, atualizado por parte do fornecedor. Atraso na entrega Um problema que ocorre com freqüência, principalmente nesta época do ano, é o não-cumprimento da oferta, ou seja, atraso na data da entrega ou mercadorias diferentes da pedida na loja. Nesse caso, o consumidor pode exigir o cumprimento imediato da obrigação do fornecedor, aceitar outro produto equivalente ou a devolução do valor pago corrigido monetariamente. Para quem optar por cancelar a compra por problemas com o produto, o primeiro passo é encaminhar uma notificação ao estabelecimento, formalizando e justificando o cancelamento. Na justificativa, devem constar todas as especificações do processo, como data, prazo de entrega, tentativas já feitas para solucionar a questão e motivo da desistência. Internet Já as aquisições realizadas fora do estabelecimento comercial, como compras feitas por meio da Internet ou por telefone, podem ser canceladas em até sete dias, contados a partir do recebimento da mercadoria. Se o produto apresentar defeito, o consumidor tem o direito da troca. Os compradores que tiverem problemas podem registrar queixa nos órgãos de defesa do consumidor. No Procon-SP, a reclamação pode ser feita pelo telefone 1512. Para saber se a empresa possui reclamação no cadastro de empresas do Procon-SP, o telefone, em São Paulo, é (0xx11) 3824-0446.