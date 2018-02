Diretor da ANP é contra venda direta de álcool para os postos

O diretor da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Haroldo Lima, disse, nesta quarta-feira, 11, ser contra a venda diretas de álcool da usinas para os postos de combustíveis, como defendido por alguns usineiros. "Isso não pode ser feito, porque desorganizaria totalmente o mercado. Hoje no País temos 34 mil postos", disse. Durante audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara, Lima reiterou que o grupo de trabalho formado pelo governo para discutir uma política para o álcool está estudando a possibilidade de o combustível poder ser vendido no mercado futuro. Também presente à audiência, o vice-presidente do Sindicato das Companhias Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom), Alísio Jacques Mendes Vaz, disse que, além da inserção do álcool no mercado futuro, o governo também está discutindo mecanismos para enquadrar o álcool legalmente como um combustível e não como um produto agrícola.