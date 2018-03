Diretor da OMC diz que não vê progresso nas negociações de Doha

Pascal Lamy afirmou que as discussões não avançaram o suficiente para que se pudesse alcançar um acordo básico nas negociações de Doha, agora em seu oitavo ano, até o início do ano que vem. Isso seria necessário para se chegar a um acordo geral detalhado em 2010, conforme exigido por líderes políticos.

"Ainda não vimos progresso tangível nas negociações e, no geral, eu diria que a atual velocidade com a qual estamos avançando é lenta demais...para estar em uma posição de fechar essa rodada no ano que vem", disse Lamy em uma reunião dos 153 membros da OMC.

As conversações sobre Doha estão paralisadas devido a diferenças entre exportadores e importadores, e entre países ricos e pobres, em relação ao tamanho dos cortes sobre os subsídios agrícolas e sobre as tarifas industriais e agrícolas.

A reunião de sexta-feira foi convocada para avaliar o progresso após uma semana de reuniões e para discutir os próximas passos.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os membros da OMC expressaram preocupação sobre a maneira como as discussões estão sendo conduzidas.

Lamy pediu para que os delegados garantam que a próxima semana de reuniões com autoridades, começando em 23 de novembro, levem a negociações reais e não apenas discussões, o que significa que devem ser apresentadas propostas bem preparadas.