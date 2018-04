Diretor da OMC vê `boa vontade´ dos EUA no comércio Pascal Lamy, diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) afirmou que importantes parlamentares norte-americanos parecem dispostos a fazerem sua parte para manter as negociações sobre o comércio mundial vivas, caso os negociadores consigam chegar a um acordo amplo em breve. "Eu entreguei a eles uma mensagem que é basicamente essa: Estamos chegando ao momento crucial da Rodada de Doha", disse Lamy na quarta-feira, 25, ao se aproximar do fim de três dias de encontros com empresários, parlamentares e autoridades do governo dos EUA. Para o chefe da OMC, neste momento crítico das negociações, alguns países esperam por um sinal dos Estados Unidos de que o país continua engajado na Rodada de Doha. Lamy disse que esses países têm dúvidas porque a Autoridade de Promoção Comercial (TPA, na sigla em inglês) da Casa Branca, que impede o Congresso de propor mudanças em acordos comerciais podendo apenas rejeitá-los ou aprová-los, vence em junho. "(Eles) interpretam o vencimento do TPA como uma possibilidade de os EUA reduzirem a marcha para o ponto morto" nas negociações de Doha. A TPA é considerada vital para a participação dos Estados Unidos nas negociações comerciais, porque outros países podem não negociar a sério se souberem que os acordos podem ser modificados pelo parlamento. A renovação da autoridade foi colocada em dúvida depois que os oposicionistas democratas assumiram o controle do Congresso no ano passado.