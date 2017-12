Diretor da Petrobras afirma que preços não serão alterados O diretor financeiro da Petrobras, Sérgio Gabrielli, disse hoje que a estatal não pretende modificar os preços da gasolina e do óleo diesel, porque "não há defasagem nenhuma" entre os preços dos combustíveis no mercado interno e no exterior. "O conceito de defasagem é equivocado. Os analistas estão equivocados", afirmou. Segundo ele, a Petrobras acompanha o valor dos combustíveis de 17 mercados diferentes. "Nós não queremos traduzir para o Brasil a volatilidade (oscilação) do mercado internacional. Nós não vamos associar qualquer flutuação que ocorra no mercado internacional na variação do preço no Brasil", afirmou. O executivo participou nesta manhã do evento de lançamento da seleção pública de projetos para o Programa Petrobras Fome Zero, que vai destinar R$ 303 milhões até 2006 para patrocinar projetos de erradicação da fome no País.