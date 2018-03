Diretor da Petrobras critica abertura do setor de petróleo A abertura de mercado no setor de petróleo, iniciada em 1998, com a nova Lei do Petróleo, foi criticada pelo diretor de exploração e produção da Petrobras, Guilherme Estrella. Em entrevista à edição de março da revista Brasil Energia, uma publicação especializada do setor, o executivo, que atuou do movimento sindical e foi presidente do PT de Friburgo (região serrana do Rio), informou que continua tendo a mesma posição de cinco anos atrás, contrária à abertura. Estrella disse não ter visto benefícios na abertura de mercado no Brasil e que todas as tarifas privatizadas estão acima da inflação. "Não vi nenhum ponto positivo (na abertura) ou melhoria para os setores de petróleo, energia e telefonia", disse. Porém, observou que não está defendendo ?a estatização da Petrobras?, porque a abertura já foi realizada e não se pode "voltar o livro da história". Ele considera que o petróleo "não é uma commodity e sim um bem estratégico e nacional". Estrella argumentou que, do ponto de vista ideológico, "para qualquer país do mundo o setor de petróleo deve ser administrado de forma estatal. É o jeito de garantir a médio e longo prazo a produção de energia e a geração de emprego." Estrella avalia que, se não tivesse ocorrido privatização nos setores de energia e petróleo durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, "não teríamos nada de diferente do que existe hoje?. ?Estaríamos produzindo a mesma quantidade de petróleo que produzimos hoje", disse. Procurado pela Agência Estado para falar sobre o tema, Estrella não se manifestou. A Petrobras informou, por meio da assessoria, que a posição do diretor é "uma opinião pessoal", e que a diretoria não tem intenção, até o momento, de comentar oficialmente a entrevista.