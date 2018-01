Diretor da Siemens é preso por suspeita de desviar dinheiro A Promotoria de Munique, no sul da Alemanha, ordenou nesta terça-feira, 27, a prisão preventiva de Johannes Feldmayer, diretor do consórcio alemão Siemens, por suposto envolvimento no caso de desvio de dinheiro da empresa. Além disso, a Promotoria de Nuremberg, também no sul da Alemanha, ordenou uma nova busca em vários escritórios da companhia alemã em Munique, Nuremberg e Erlangen, todas no sul do país, informou nesta terça uma porta-voz da Siemens. A detenção de Feldmayer está relacionada às investigações sobre a organização sindical AUB, cujo chefe foi detido em 16 de fevereiro por suspeita de ter cometido um crime fiscal. Feldmayer é membro da diretoria da Siemens e responsável pelas filiais tecnológicas, imobiliárias, pelo escritório de informação corporativa e pelos serviços globais na Europa, entre outros. Embora a acusação já tenha levado outros diretores da Siemens à prisão preventiva, é a primeira vez que um executivo em atividade é detido em relação ao caso. Segundo a Procuradoria de Munique, que investiga o caso, um grupo de funcionários da Siemens supostamente desviou dinheiro para empresas fantasma e companhias em paraísos fiscais, possivelmente para subornos, no valor de, pelo menos, 200 milhões de euros (US$ 267 milhões). A Siemens detectou, desde o início das investigações, alguns "pagamentos suspeitos" no valor total de 420 milhões euros (US$ 560 milhões), entre 1999 e 2006, relativos ao caso.