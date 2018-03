Diretor de licenciamento do Ibama deixará o cargo O diretor de licenciamento do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Sebastião Custódio Pires, deixará o cargo. A informação foi confirmada no início da noite pelo Ibama, que informou que a decisão partiu da diretoria do órgão e se dará por meio de ato administrativo. Além disso, o coordenador-geral de Infraestrutura de Energia Elétrica do Ibama, Leozildo Tabajara da Silva Benjamin, pediu exoneração do cargo.