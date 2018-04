Diretor denuncia ação da Previ na venda da Telebrás O diretor de seguridade da Previ (fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil), Henrique Pizzolato, informou à Agência Estado que já reuniu uma lista de 46 casos de irregularidades praticadas com recursos da entidade. Parte da documentação foi entregue pelo diretor da Previ ao procurador da República em Brasília Luiz Francisco de Souza. Segundo Pizzolato, as denúncias envolvem nomes de ex-dirigentes da Previ, empresários e empresas. Para não atrapalhar o trabalho do Ministério Público, o diretor não quis antecipar o conteúdo das denúncias. Mas entre os casos incluídos na lista já entregue ao procurador, informou Pizzolato, estão denúncias sobre a participação da Previ no processo de privatização do Sistema Telebrás, que envolvem o ex-diretor do Banco do Brasil (BB) Ricardo Sergio de Oliveira. "É uma montanha de casos em que o dinheiro investido da Previ foi perdido. Os negócios foram feitos fora de todas as regras da boa administração e segurança", afirmou o diretor. Além do Ministério Público, Pizzolato também pretende entregar os documentos a parlamentares. "Se for preciso eu vou até o Papa, mas eu vou cumprir o meu dever. Eu quero que o governo cumpra a sua parte e proteja a poupança do trabalhador", disse Pizzolato. Procurado pela Agência Estado, o procurador Luiz Francisco também preferiu não dar detalhes sobre as denúncias entregues pelo diretor. Luiz Francisco informou que encaminhou ofícios pedindo novas documentações e que somente na próxima semana dará mais informações. O decisão de Pizzolato de entregar a documentação ao Ministério Público foi acelerada depois de uma discussão quinta-feira com o secretário de Previdência Complementar (SPC) do Ministério da Previdência Social, José Roberto Savoia. Pizzolato fez novamente duras críticas à atuação da SPC. Segundo ele, a SPC não cumpre o papel de órgão fiscalizador. Pizzolato atacou mais uma vez as ameaças do Ministério da Previdência de decretar a intervenção na Previ, caso a entidade não se adapte aos prazos estabelecidos na nova legislação dos setor, que determina a revisão dos estatuto e o estabelecimento do voto de minerva do representante da patrocionadora no Conselho de Administração da entidade. "Isso é uma cortina de fumaça para a volta da casa da mãe joana. Eles querem é o dinheiro da Previ, sem controle", disse Pizzolato. O diretor também criticou o fato de até agora, depois de quase dois meses do anúncio da saída do presidente da Previ, Luiz Tarquínio Sardinha, não ter havido a indicação do nome do novo dirigente. "É uma irresponsabilidade. É muito incoerente querer o voto de minerva e ameaçar com intervenção e até agora não ter havido a indicação do nome do presidente", criticou. "Há outras intenções por trás desse jogo. Queremos coerência".