Diretor diz que Parmalat subornou inspetores no Brasil O diretor financeiro da Parmalat, Fausto Tonna, afirmou a investigadores italianos que a companhia fez contribuições a partidos políticos brasileiros e pagou suborno a inspetores fiscais no País, segundo matéria publicada hoje no jornal italiano "Corriere della Sera" e que é repercutida pelo site AOL. As informações teriam sido dadas por Tonna durante o depoimento feito no dia 14 de janeiro. O diretor fez acusações específicas a dirigentes da Parmalat na Itália e América Latina, acusando-os de manterem contas escondidas e acobertarem rombos. Tonna está preso desde 31 de dezembro e mostra-se disposto a colaborar com as investigações, uma atitude que, pelas leis italianas, pode reduzir as penas imputadas.