Diretor do BC acha que fica por tempo indeterminado O diretor de Normas do Banco Central, Sérgio Darcy, afirmou hoje acreditar que ficará como diretor por tempo indeterminado. ?O ministro (Antônio Palocci) deixou claro que não estamos aqui para passar o bastão?, disse Darcy. Ele afirmou que não há problemas em trabalhar num governo do PT. ?Eu trabalho para o País?, afirmou. Segundo o diretor, seu entendimento da conversa que foi mantida esta manhã com os futuros ministro da Fazenda, Antônio Palocci, e presidente do BC, Henrique Meirelles, é que as possíveis trocas de diretores ocorrerão na medida em que os ?projetos pessoais? de cada um se tornem incompatíveis com a função exercida na autoridade monetária. ?Estamos aqui para trabalhar?, disse Darcy. Darcy deixou claro que não quer deixar de morar em Brasília, nem de trabalhar no Banco Central. ?Todo mundo sabe que eu gosto de trabalhar lá?, afirmou o diretor.