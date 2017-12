Diretor do BC alerta que risco Brasil ainda é alto O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Luiz Augusto Candiota, afirmou hoje que, embora todos estejam comemorando um risco Brasil ? taxa que mede a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade de pagamento da dívida - abaixo de 500 pontos base, é preciso lembrar que este patamar de risco ainda é mais alto do que o de alguns países emergentes, o que se reflete no custo de financiamento para o Brasil. "Estamos na direção correta, mas ainda há um caminho longo a percorrer para podermos comemorar uma queda mais sustentada desse risco", afirmou o diretor do BC. Candiota destacou, nesse sentido, que o Brasil precisa superar o modelo de "soluços de crescimento" dos últimos anos na direção de um modelo sustentado ao longo do tempo. Como principais fatores que explicam o risco ainda elevado, o diretor destacou o histórico de elevados déficits do setor público, o rompimento de contratos no passado e a pequena participação do setor externo na economia. Ele lembrou que os modelos de crescimento pela via inflacionária ou pelo maior endividamento do setor público não podem ser repetidos, assim como o modelo de maior arrecadação como proporção do PIB. "Diante disso, há muito menos instrumentos de controle por parte do governo. Portanto, não há outro caminho que não o da contenção do gasto público", reiterou Candiota. País ainda precisa avançar Candiota lembrou ainda que, em termos de rating soberano, o Brasil precisa avançar muito em alguns dos indicadores para chegar ao nível de investment grade. Por exemplo, a balança como proporção do PIB, a exportação como proporção do PIB e também a dívida sobre PIB. Ele considera o último fator como um dos principais gargalos a serem enfrentados. Ele disse ainda que a agenda para a qual o governo se propôs nesse primeiro ano de mandato está cumprida: a recuperação da estabilidade macroeconômica e de preços e as reformas estruturais, incluída a Lei de Falências. "A agenda daqui para a frente é sobretudo microeconômica", afirmou Candiota, citando a conclusão da Lei de Falências, a definição dos marcos regulatórios e as parcerias público-privadas.