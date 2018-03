Diretor do BC critica idéia de crescimento maior com inflação O diretor de Política Econômica do Banco Central, Ilan Goldfajn, criticou a política econômica que aceita maior inflação para viabilizar o crescimento mais rápido da economia. "Uma política que tenta maximizar o crescimento de curto prazo não leva a um crescimento maior nos próximos anos", respondeu o diretor do BC, ao ser questionado se o crescimento de 2,2% do PIB previsto pelo BC para esse não seria "medíocre". Na avaliação do diretor do BC, uma política de aumento da inflação para viabilizar o crescimento não é sustentável no longo prazo. "No final dessa política, teremos mais inflação e menos crescimento", disse Goldfajn, lembrando que esse cenário já aconteceu com a economia brasileira no passado. "Inflação não compra crescimento no longo prazo", ressaltou ele. O diretor do BC ponderou que a política adotada hoje pelo governo é que vai garantir maior crescimento da economia nos próximos anos. Segundo Ilan, "tem toda coerência" a redução da previsão de crescimento do PIB com a política monetária apertada. "Infelizmente tem o custo de combater a inflação", justificou. "Não estamos sendo lenientes com a inflação por causa do PIB", disse Goldfajn. Crescimento menor da indústria leva a projeção menor para PIB Um crescimento menor da indústria de transformação do que o previsto inicialmente foi o principal motivo para o Banco Central rever de 2,8% para 2,2% a projeção de aumento do PIB em 2003. Segundo Ilan Goldfajn, na estimativa anterior se previa um crescimento de 2,4% da indústria de transformação este ano. Agora, o BC estima que esse aumento será de apenas 1,5%. O motivo para essa queda da previsão, informou o diretor do BC, é a deterioração dos fatores que determinam o aumento da demanda interna. Entre esse fatores que pioraram, Goldfajn citou particularmente as condições de crédito e as expectativas econômicas. A deterioração das expectativas em relação à economia foi influenciada pelas incertezas do cenário externo, afirmou A indústria de transformação é um dos setor es produtivos mais sensíveis a esses impactos. O diretor do BC destacou também que a indústria de transformação tem um peso de 22,6% no PIB brasileiro. Segundo Goldfajn, a redução da previsão de crescimento da industria de transformação impacta também a guns serviços, como o de transportes. Apesar do menor crescimento da indústria de transformação, Goldfajn ponderou que outros setores da economia estão crescendo "a todo vapor", como o da agroindústria. A previsão do BC é que o setor agroindustrial vai crescer esse ano 6% e indústria extrativa mineral, 9,5%. Certeza maior "Não confundam projeção com meta". Essa foi a frase mais utilizada pelo diretor de Política Econômica do Banco Central, para explicar, em entrevista há pouco, o relatório trimestral de inflação divulgado hoje. No relatório, o BC projeta uma inflação pelo IPCA de 10,8% para 2003, enquanto a meta ajustada fixada pelo governo é de 8,5%. Segundo o diretor, "não necessariamente" será preciso elevar a meta ajustada por conta das novas previsões de inflação. "A inflação pode cair", justificou ele, acrescentando que em "algum momento" o BC vai avaliar a necessidade ou não de aumentar a meta. "Não quero fixar compromissos de datas", ponderou ele, enfatizando que a fixação de um prazo criaria uma "falsa idéia" no mercado. "Uma data sugeriria um compromisso com a revisão da meta", disse. Na avaliação do diretor, "não é bom" ficar aumentando ou diminuindo a meta. "É preciso ter uma certeza maior para, se for o caso, aumentar a meta", ressaltou.