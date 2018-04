Diretor do BC diz que alta do petróleo afetará inflação O diretor de Política Econômica do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou que a inflação de abril sofrerá o impacto da alta do petróleo, embora o aumento seja passageiro pelo que indica o mercado futuro. O BC, de acordo com seu diretor, está tranquilo que a tendência para a inflação é de queda em 2002 e em 2003. Ele sustentou que não adianta baixar a taxa de juros ou depreciar a taxa de câmbio para tentar reduzir o déficit em conta corrente. "O déficit só se reduz, aumentando a produtividade", afirmou. "Isso se consegue com educação e abertura da economia." Goldfajn participou na sede do BNDES da entrega do Prêmio BNDES de economia.