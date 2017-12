Diretor do BC diz ter "boa notícia" sobre Copene O diretor de Finanças Públicas e Regimes Especiais do BC, Carlos Eduardo de Freitas, disse há pouco que recebeu hoje uma "boa notícia" durante a reunião que discutiu a venda das ações da Copene, com os grupos Mariani, Odebrecht e Conepar. "Eu recebi uma boa notícia, mas não posso revelar qual é esta notícia", disse Freitas, ao ser indagado se esta boa notícia tinha a ver com o fato de a associação entre a Dow Química e a Union Carbide ter sido aprovada nos Estados Unidos. Segundo ele, a "boa notícia" está relacionada ao número de interessados em comprar o controle da Copene. Freitas comentou que nas próximas reuniões sobre a venda da Copene, o grupo Suzano também tomará parte das discussões, que hoje estão restritas aos signatários do protocolo de venda do controle acionário da Copene.