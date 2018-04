Diretor do BC faz balanço parcial do SPB O diretor de política monetária do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, informou que até às 10h10, foram realizados 696 lançamentos no novo Sistema de Transferência de Reservas, que liquida as operações entre as instituições financeiras em tempo real. Estes lançamentos tiveram valor equivalente a R$ 11,234 bilhões e já correspondem às primeiras transações com a Transferência Eletrônica Disponível (TED). Figueiredo também destacou que a Selic funcionou normalmernte na manhã de hoje, sem nehuma novidade, tendo havido apenas uma contingência parcial para o sistema de envio e recebimento de mensagens do SPB. Figueiredo também afirmou que não ocorreu até as 10h10 nenhum saldo negativo na conta de reservas bancárias das intituições financeiras. Leia no especial: "Seu dinheiro vai circular mais rápido"