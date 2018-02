Diretor do Citibank tem de pagar caução para deixar Argentina O diretor do Citibank na Argentina, Peter Borman, terá que pagar uma caução de $ 20 milhões de pesos se quiser sair do país. Esta foi a cifra da caução fixada pelo juíz Mariano Bergés para atender ao pedido feito pelos advogados do diretor para ele possa viajar aos Estados Unidos. Borman e outros diretores de mais cinco bancos estão proibidos de deixar a Argentina porque estão sendo investigados por fraude.