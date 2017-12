Diretor do Dieese assume cargo no Planejamento O economista Sérgio Mendonça deixa, depois de 13 anos, o cargo de diretor-técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). Ele vai assumir a Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, a convite do ministro Guido Mantega. A posse está prevista para o próximo dia 15, segunda-feira. Mendonça será substituído no Dieese pelo sociólogo Clemente Ganz Lúcio, que atua na entidade desde 1984. Ele vinha respondendo interinamente pelo Atendimento Sindical desde a metade do ano, quando o titular do cargo Wilson Amorim deixou o Dieese para se dedicar à vida acadêmica. Além da substituição de Mendonça, o Dieese empossará o economista Ademir Figueiredo como coordenador de Relações Sindicais e a socióloga Vera Lúcia Mattar Gebrim na Coordenação de Pesquisas.