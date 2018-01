Diretor do FMI almoça com Lula, Palocci e Meirelles O presidente Luiz Inácio Lula da Silva almoça com o diretor-gerente do FMI, Horst Köhler, que chegou acompanhado do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e do presidente do BC, Henrique Meirelles, à Granja do Torto, onde se realiza um churrasco. Antes disso, os três estiveram reunidos no Ministério da Fazenda. O diretor-geral do FMI chegou hoje a Brasília. Segundo as assessorias de imprensa do Ministério da Fazenda e do FMI, trata-se de uma ?visita de cortesia?, atendendo a convite feito pelo presidente Lula já há alguns meses. Amanhã, Köhler passará a manhã e o começo da tarde em Minas Gerais, na região de Montes Claros, onde participará do lançamento do ?Leite pela Vida?, uma ação do programa Fome Zero, visitará o Jaíba, o maior projeto de irrigação do semi-árido nordestino e conhecerá um projeto chamado ?Cozinha Sertaneja? na hora do almoço. À tarde, Köhler deverá encontrar-se com empresários na sede da Febraban, em São Paulo, e depois concederá uma entrevista coletiva.