Diretor do FMI diz que situação econômica no mundo é 'séria' A situação econômica mundial é séria, com todos os países desenvolvidos sofrendo com a desaceleração dos Estados Unidos, disse nesta segunda-feira o diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn. "A situação é séria", afirmou a repórteres após um encontro com o presidente francês Nicolas Sarkozy. "Todos os países do mundo estão sofrendo com a desaceleração do crescimento nos Estados Unidos, todos os países do mundo desenvolvido." "Afortunadamente, os países emergentes continuam a ter uma expansão forte e vão continuar a puxar o crescimento global. Mesmo assim, não é impossível que isso possa ter um efeito mesmo sobre os países emergentes, com o crescimento menor do que o previsto", acrescentou. (Reportagem de Jean-Baptiste Vey)