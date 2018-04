Diretor do FMI elogia condução da economia brasileira "O Brasil já está em um círculo virtuoso", disse neste domingo o diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental (Américas e Caribe) do Fundo Monetário Internacional (FMI), Claudio Loser. Ele observou que o Brasil ainda tem vulnerabilidades, citando como a principal delas o fato de o País ter uma dívida pública líquida superior a 50% do PIB. Por outro lado, continuou Loser, a solidez da política fiscal brasileira (com superávits primários de 3,5% do PIB) e a condução prudente da política monetária indicam que o País está caminhando na direção da melhora do seu desempenho econômico. Ele observou que a continuidade da política de superávits primários de 3,5% do PIB e um cenário macroeconômico favorável e bem conduzido podem levar à queda dos juros, e reduzir a própria necessidade de se manter o superávit primário no atual nível. O importante, é o comportamento da relação entre a dívida pública e o PIB. Se o seu crescimento for contido e, idealmente, revertido, um superávit primário de 3,5% do PIB "não faz falta", disse Loser. Superávits expressivos Mas, enquanto a dívida se mantém em um patamar muito alto, superávits primários expressivos são importantes. Ele observou, inclusive, que outros países latino-americanos e caribenhos fizeram esforços fiscais nos quais os superávits primários atingiram níveis bem maiores do que o do Brasil: 10% a 12%. Loser disse que o FMI fez exercícios com cenários em que os juros brasileiros sofressem forte alta, e o câmbio fosse expressivamente desvalorizado. Deixando claro que considera improvável este cenário, ele observou que "que o Brasil pode absorver, não de maneira fácil, esta situação". O que o diretor quis dizer é que, se as condições se tornassem subitamente adversas, haveria significativos impactos econômicos adversos, mas que não tirariam o País dos trilhos. Sem contágio pela Argentina Loser observou ainda que o ápice da capacidade de contágio da crise argentina nos países vizinhos parece já ter sido atingido. Como o país foi totalmente cortado do mercado de crédito internacional, e deve ter uma contração do PIB entre 10% e 15% em 2002, os efeitos sobre o mercado de crédito para emergentes, de um lado, e sobre os parceiros comerciais, do outro, dificilmente poderia piorar muito além do já registrado. Neste sentido, países que foram muito afetados pela crise argentina em 2001, como Brasil e Uruguai (por razões diferentes), mas não tiveram crises de maiores proporções, talvez já "tenham se livrado da parte mais aguda do temporal", disse Thomas Reichmann, assessor sênior do Departamento do Hemisfério Ocidental, que participou da entrevista com Loser. Dinamismo mantido Loser observou, por exemplo, que apesar da forte queda das receitas de exportação do Brasil para a Argentina, "o Brasil está mantendo o dinamismo das suas exportações". Ele disse ainda que os investimentos diretos mais do que cobriram o déficit em conta corrente do Brasil nos primeiros meses de 2002, e que o Brasil e outros países latino-americanos estão tendo um bom acesso ao mercado internacional de bônus. O "spread de risco" (adicional de juros em relação aos Estados Unidos que países emergentes e suas empresas têm de pagar para tomar recursos emprestados) dos países latino-americanos, por sua vez, depois de ter subido fortemente no final de 2001, quando a crise argentina estourou, já recuaram significativamente. Hoje, em média, estão no nível mais baixo desde 1998. Ano de aceleração econômica O FMI está prevendo que 2002 seja um ano de aceleração econômica da América Latina, excluindo a Argentina. O PIB da região sairá de um crescimento do PIB ligeiramente negativo no primeiro trimestre para um crescimento de 4% no último trimestre, com uma média no ano de 2%. Se for incluída, a Argentina, segundo Loser, a região deve crescer de 0,6% a 0,7%. Para 2003, incluindo a Argentina, a previsão é de um crescimento de 3,6% ao ano. A forte recuperação da economia americana, e as políticas econômicas razoavelmente corretas seguidas em muitos países da região, foram apontadas por Loser como as principais razões para a prevista recuperação da América Latina. Ele observou, porém, que ainda há riscos pairando sobre a recuperação da economia americana, e um deles é o preço do petróleo. Petróleo O efeito específico de uma eventual alta de petróleo na América Latina é benéfico para a conta corrente da região, embora muito desigual entre países: Venezuela, Equador, México e Argentina são beneficiados, mas Brasil e Chile são prejudicados. Loser observou que, desde 1999 (e incluindo as projeções do FMI para 2002 e 2003), o déficit em conta corrente da América Latina tem tido uma razoável estabilidade, flutuando próximo a 2,5% do PIB, apesar das fortes oscilações do petróleo e das mudanças de humor dos investidores em relação aos países emergentes. Leia o especial