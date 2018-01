Diretor do FMI elogia esforço fiscal primário no Brasil O diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Rodrigo de Rato, disse hoje que o esforço fiscal primário do Brasil nos últimos anos tem sido muito forte, refletido em uma substancial redução da dívida. "Além disso, a gestão da dívida brasileira tem sido intensa, pois houve nos últimos anos importantes mudanças na estrutura da dívida de curto prazo", afirmou Rato, logo após uma palestra "Oportunidades e desafios para desenvolvimento econômico nas Américas". Em seu discurso, no entanto, Rato disse que a política fiscal de vários países da América Latina ainda é um dos grandes desafios macroeconômicos da região. Sem citar países específicos, Rato disse que a relação entre a dívida e o PIB das economias das regiões permanece ainda muito elevada, em uma média de cerca de 55%. "Nos maiores países da região, essa relação está bem acima de 60%. Baixar essa relação reduziria significativamente as vulnerabilidades a choques, especialmente dada a forte dependência de financiamento de curto prazo e em moeda estrangeira", afirmou Rato. Contudo, quando indagado especificamente sobre se o Brasil deveria aumentar a meta de superávit primário - arrecadação menos despesas exceto o pagamento de juros - de 4,25% para 4,5%, Rato acrescentou que as metas do governo brasileiro estão corretas. A palestra foi proferida no Yale Club, em Nova York.