Diretor do FMI está otimista sobre Argentina Ao otimismo do ministro da Economia da Argentina, Roberto Lavagna, de que o país cresce a um ritmo anual de 4% e terá, este ano, inflação de 14%, somou-se agora o do diretor do Hemisfério Ocidental do FMI, Anoop Singh. "Sou cauteloso, mas otimista sobre a Argentina", disse. "Hoje, o país tem estabilidade macroeconômica, mas o próximo governo deverá realizar reformas necessárias para que o país volte a crescer". As declarações de Anoop Singh, principal negociador do Fundo na região, foram realizadas em entrevista ao jornal Ambito Financiero, na qual o técnico do organismo multilateral de crédito destinou uma frase de elogio ao governo brasileiro. "Lula começou a reforma pela parte mais difícil, a do sistema de pensões (da Previdência)". A 32 dias das eleições presidenciais na Argentina, em 27 de abril, Anoop Singh afirmou que saiu com "boa impressão" da conversa que teve em Buenos Aires, separadamente, com cada um dos presidenciáveis. "Há um consenso sobre as reformas necessárias", contou. Para ele, entre as estas reformas necessárias, destaca-se: a reforma fiscal, com um superávit fiscal primário sustentável, o que permitiria a realização da reestruturação da dívida argentina. O país está em default (moratória) com os investidores privados, que apostaram na dívida pública argentina, desde dezembro de 2001. Nos últimos dias, o ministro Lavagna e seu secretário de Finanças, Guillermo Nielsen, tentam intensificar as negociações com estes investidores. Mas não está fácil. Nielsen já ouviu desde a proposta feita pelos japoneses para que a Argentina venda terras na Patagônia para pagar o que deve até à sugestão de alemães para que sejam vendidos os prédios das representações diplomáticas naquele país também para que se honre o compromisso assumido. A esta série de vexames, agregou-se agora o "não" dos investidores italianos a uma possível redução no valor do pagamento destes títulos públicos. Guillermo Nielsen se reúne amanhã com os italianos, mas já recebeu recado dos bancos daquele país de que ninguém ali quer saber de diminuir o valor a que teria direito, antes do calote da dívida. Outro item na lista citada por Anoop Singh para o próximo governo é a normalização do sistema financeiro golpeado com a desconfiança política que levou à fuga de capitais e à criação do corralito (bloqueio de depósitos) em dezembro de 2001. "O sistema bancário deve ser mantido de forma sólida porque assim será possível construir condições para que os créditos retornem ao país", disse Singh. Outra proposta classificada de "necessária" pelo especialista do FMI foi a de que mantenham a inflação sob controle, com limitação da emissão monetária e papel atuante do Banco Central. Durante a entrevista, Anoop Singh recusou-se a falar nos números ideais para a economia e as finanças da Argentina. No orçamento deste ano, a inflação prevista era de 22%. Mas Roberto Lavagna, assim como analistas do mercado, apostam que ela ficará entre 14% e 15%. No mercado, também percebe-se otimismo em relação ao preço do dólar. Ontem, a moeda americana fechou cotada a 3,02 pesos. Mas chegou a valer 2,98 pesos durante a jornada. Esta redução (mais de 10% este ano) influenciou a cotação do dólar futuro, que para o fim de agosto foi cotado a 3,20 pesos.