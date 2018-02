Diretor do FMI pede iuane mais forte e defende o dólar

O diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, pediu nesta segunda-feira, 16, à China que fortaleça o valor do iuane para ajudar a melhorar a situação econômica global, defendendo a manutenção do dólar como moeda de reserva internacional.

Strauss-Kahn, participante no Fórum Financeiro Internacional realizado em Pequim, respondeu assim aos pedidos de países como China para criar uma nova divisa transnacional que substitua a americana nas reservas mundiais, e também à atitude chinesa de manter sua moeda a um preço baixo para beneficiar suas exportações.

"Acho que o dólar continuará sendo a principal moeda de reserva durante algum tempo", admitiu Strauss-Kahn em seu discurso, afirmando que o atual sistema monetário internacional "apesar de seus problemas, está ainda funcionando razoavelmente bem".

"Provou ser forte na recente crise, e as preocupações acerca do dólar a curto prazo podem diminuir mediante ações apropriadas das autoridades americanas", completa o diretor-gerente do FMI.