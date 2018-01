Diretor do FMI se reúne com Malan e em seguida com Palocci O diretor gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Horst Köhler, está no prédio do Ministério da Fazenda para encontro com o ministro Pedro Malan. Na chegada, Köhler não deu declarações. Ele está acompanhado do representante do FMI no Brasil, Rogerio Zandanella, e também pelo diretor-assistente do Departamento do Hemisfério Ocidental do Fundo, Lorenzo Lopez. A comitiva da Köhler confirmou que às 19 horas ele terá encontro com o coordenador da equipe de transição do PT, Antonio Palocci. Neste sábado ele se encontrará como presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.