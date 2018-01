Diretor do FMI virá ao Brasil em setembro O novo diretor-gerente do FMI, o espanhol Rodrigo Rato, visitará o Brasil em setembro. A visita fará parte de sua primeira viagem à América do Sul desde que assumiu o cargo. Rato deverá participar, entre os dias 1º e 3 de setembro, em Santiago do Chile, de encontro dos ministros das finanças do Fórum de Cooperação Econômica de Países da Ásia e do Pacífico (Apec). Antes de Santiago, Rato visitará Buenos Aires e capital uruguaia, Montevidéu. Segundo confirmou o FMI, a pós o encontro no Chile, Rato irá a Brasília.