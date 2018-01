Diretor do Ibre não crê em mudança nos juros Os juros não vão cair em hipótese alguma, segundo opinião do diretor do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da FGV Antonio Carlos Pôrto Gonçalves. "Seria totalmente irresponsável reduzir os juros agora", afirmou. Ele observou que a expansão dos depósitos a vista e a prazo e de moeda em circulação foi de quase 30% no ano passado. No conceito de M1 - incluindo só o dinheiro em cédulas e moedas - a expansão foi de mais de 30%. De acordo com Porto Gonçalves, no ano passado "a taxa de juros virou variável política no Brasil". Por isso, provavelmente a taxa de juros também não vai subir, acredita. "Se seu pâncreas virar uma variável política, sua saúde não vai ficar bem", comparou. "Não se pode deixar a taxa de juros ser variável política". Gonçalves disse que o governo Lula pode ser bem sucedido na questão social. Ele observou que cerca de 15% da população é de miseráveis que não têm mobilidade social, porque estão dentro de um círculo vicioso de pobreza. "Estes 15% da população têm 2% da renda do País. Com mais 2% do PIB, o que não é muito, o governo dobra a renda deste pessoal", disse. Ele lembrou que País arrecada mais de 30% do PIB em tributos, então teria recursos. No entanto, observou, o governo gasta 11% do PIB com pagamento de pessoal, mais 11% do PIB com previdência e mais 11% do PIB com dívidas e juros. Segundo Pôrto Gonçalves o orçamento é muito rígido, e as reformas, principalmente a da previdência, são necessárias para dar mais espaço ao governo para mexer no orçamento. "As reformas são necessárias até para o presidente poder ser de direita ou de esquerda", disse. No entanto, lembrou que fazer as reformas é muito difícil, "porque sempre alguém perde significativamente". Ele também não vê mais espaço para aumentar impostos. "A parte fiscal está deixando este País quase inviável para investimentos", afirmou. Gonçalves disse ainda que é um desafio para o governo Lula saber qual será a fonte de recursos para o crescimento sustentável.