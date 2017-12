Diretor-geral da Klabin nega venda O diretor-geral da Klabin, Miguel Sampol Pou, preferiu não comentar a recente movimentação com as ações da empresa. Sobre os rumores a uma possível venda total de controle da companhia, Sampol limitou-se a dizer "esse assunto está fora de cogitação". Segundo ele, o assunto sequer se apresenta dentro da companhia. O diretor confirmou a participação de Henri Phillipe Reichstul como consultor no processo de saneamento financeiro da empresa. Entretanto, não quis fornecer detalhes sobre as funções de Reichstul no projeto.