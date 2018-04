Diretor-gerente do Banco Mundial pede renúncia de Wolfowitz Graeme Wheeler, um dos dois diretores gerentes do Banco Mundial, pediu na quarta-feira, 18, a Paul Wolfowitz que deixe a presidência do banco pelo bem da instituição, segundo confirmaram à Efe fontes do órgão. O cargo de diretor-gerente é subordinado apenas ao de Wolfowitz. Junto com Wheeler, o outro diretor-gerente é o ex-ministro da Fazenda de El Salvador Juan José Daboub. Os dois foram escolhidos para o posto pelo próprio Wolfowitz, em abril de 2006. Wheeler fez seu pedido durante a reunião semanal de Wolfowitz com os vice-presidentes regionais e os dois diretores-gerentes. Fontes familiarizadas com a reunião disseram à Efe que os outros membros se mostraram divididos. Marwan al-Muasher, vice-presidente de Relações Externas, disse não querer fazer comentários sobre "assuntos privados dentro do Bird". A opinião de Wheeler deve influenciar a reunião desta quinta-feira do Conselho Executivo. Na pauta está o escândalo de suposto nepotismo, relacionado com a promoção e o aumento de salário de Shaha Ali Riza, uma funcionária do Bird e namorada de Wolfowitz. A Associação de Empregados do banco também pediu a saída do presidente. Contudo, ele disse, no domingo, 15, que pretende continuar no posto. A polêmica Wolfowitz ordenou uma promoção e um aumento de salário para sua companheira, uma britânica de origem árabe que foi transferida para o Departamento de Estado após a chegada de Wolfowitz ao banco, para evitar o conflito de interesses devido a sua relação pessoal. O presidente do Bird reconheceu na semana passada ter cometido um "erro" ao decidir as condições da mudança e pediu perdão publicamente. O Conselho Executivo, integrado por 24 diretores que representam os 185 membros do banco, se reunirá para avaliar o assunto. O órgão prometeu na sexta-feira passada que atuaria "com rapidez" para chegar a "uma conclusão ou possíveis medidas" sobre o escândalo. O grupo europeu, o mais duro com Wolfowitz, não apresenta uma posição fechada. Os britânicos, alemães e holandeses aparecem como os mais críticos. EUA, Canadá, Japão e os países africanos apóiam o presidente, que assim contaria com os votos necessários para manter o posto. A dúvida é se Wolfowitz teria a autoridade moral necessária para dirigir a instituição que concede empréstimos de cerca de US$ 20 bilhões por ano para a ajuda ao desenvolvimento.