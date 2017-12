Diretor gerente do FMI chega à Argentina na segunda O diretor gerente do Fundo Monetário Internacional, Horst Köhler, desembarcará em Buenos Aires às 11h30 horas (horário de Brasília) da próxima segunda-feira. Em sua visita de dois dias, Köhler cumprirá uma densa agenda ao lado do diretor do Hemisfério Ocidental, Anoop Singh; do representante permanente do organismo na Argentina, John Dodsworth; que já se encontra morando em Buenos Aires; e do porta-voz Thomas Dawson. Depois de desembarcar do vôo proveniente de Montevidéu, onde passará o domingo em reuniões com o governo de Jorge Batlle, o primeiro compromisso de Horst Köhler será, às 16 horas, com os presidentes e vice-presidentes das principais entidades empresariais e de bancos do país: Luis Pagani e Paolo Rocca (Associação Empresária Argentina), Alberto Alvarez Gaiani e Héctor Massuh (União Industrial Argentina), Marcio Vicens, Juan Brouchou e Enrique Cristofani (Associação de Bancos estrangeiros), Carlos Heller (Associação de Bancos Públicos e locais), Jorge Brito e Norbeto Peruzzotti (outra associação de bancos locais), e Felisa Micelli (Banco Nación). Depois deste encontro, Köhler terá uma agenda social com entidades filantrópicas, de Direitos Humanos, de cidadania e outras, para discutir a pobreza e a marginalização. À noite, o diretor gerente do FMI jantará na residência oficial da Quinta de Olivos com o presidente Néstor Kirchner, o ministro de Economia, Roberto Lavagna, e o chefe de Gabinete, Alberto Fernández. O café da manhã da terça-feira foi reservado para o presidente do Banco Central, Alfonso Prat Gay, e seus diretores, na própria sede do BC, onde discutirão o processo de reestruturação do sistema bancário da Argentina. O segundo encontro com Néstor Kirchner ocorrerá logo depois, na Casa Rosada, seguido por um almoço com os governadores das principais províncias. Na parte da tarde, Köhler se reunirá com parlamentares, no Congresso, e com Roberto Lavagna, no Ministério de Economia. O final da visita de Horst Köhler será com uma entrevista coletiva à imprensa, no ministério, prevista para às 18 horas.