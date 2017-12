Diretora da Fiesp deixa o cargo por ?questões profissionais? A diretora do Departamento de Pesquisas e Assuntos Econômicos da Fiesp, Clarice Messer, está deixando o cargo após cinco anos. Ela ingressou no cargo a convite do presidente da entidade, Horácio Lafer Piva, na primeira eleição do empresário. A assessoria de imprensa da Fiesp confirma a saída da diretora e informa apenas que o motivo foi por "questões profissionais". O substituto de Clarice será anunciado na segunda-feira pelo próprio Piva.