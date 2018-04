Diretora do BC lamenta saída de Lenicov A diretora de Fiscalização do BC, Tereza Grossi, lamentou a saída do ministro da Economia da Argentina, Jorge Remes Lenicov. Segundo ela, mesmo num quadro de agravamento ainda maior da crise argentina, a economia brasileira não será contaminada. "O mercado tem a clara percepção de que somos diferentes e de que a situação da Argentina hoje é totalmente diversa da nossa", afirmou. Tereza foi surpreendida pela notícia da saída de Lenicov do governo ao final da audiência pública sobre o Código de Defesa do Consumidor, na Câmara dos Deputados. A diretora do BC disse que a Argentina não adotou as medidas que o Brasil implementou nos últimos anos para garantir o ajuste fiscal e está enfrentando um grave problema de desequilíbrio de suas contas públicas. ?O que nos diferenciou da Argentina, no final do ano passado, foi o saneamento das contas públicas, dos Estados e a privatização dos bancos estaduais, além da Lei de Responsabilidade Fiscal?, argumentou. De acordo com a Tereza, o Banco Central não podia compactuar com o escoadouro de recursos observado nos bancos estaduais. ?Nem serviços bancários adequados eles prestavam aos clientes?, afirmou. Leia o especial