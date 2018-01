Diretora do FMI diz que Brasil ainda é muito vulnerável A diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Teresa Ter-Minassian, disse hoje que a dívida brasileira ainda é bastante elevada, o que torna o Brasil muito vulnerável. Segundo ela, o Brasil deveria elevar o seu superávit primário - arrecadação menos despesas, exceto o pagamento de juros - para compensar o gasto com o pagamento de juros no exterior. "O Brasil tem ainda uma dívida bastante elevada com composição bastante frágil. Apesar da redução de parte da dívida indexada ao dólar, ainda tem vulnerabilidade a mudanças da taxa Selic e o período médio dos títulos ainda é bastante curto. Isso tudo dá uma vulnerabilidade à dívida pública", acrescentou. Teresa Ter-Minassian participa em Brasília do seminário internacional sobre investimento público e parcerias público privadas.