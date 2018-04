Diretora do FMI faz "visita de cortesia" a Malan O ministro da Fazenda, Pedro Malan, recebeu a diretora fiscal do Fundo Monetário Internacional (FMI), Teresa Terminassian. Na saída do encontro, a diretora disse que está no Brasil para participar de um seminário, e que veio ao Ministério da Fazenda para uma visita de cortesia. "Eu não estou aqui para negociar nada. É uma visita de cortesia", afirmou. Terminassian evitou fazer declarações sobre a situação econômica brasileira.